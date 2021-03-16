В Украине темпы вакцинации от COVID увеличились в разы

Вакцинация в нашей стране началась 24 февраля.

В Украине в понедельник, 15 марта, привили от коронавируса 8 928 человек, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. За день до этого вакцинировали 2 018 украинцев.

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Всего с начала вакцинации, с 24 февраля 2021 года, прививки сделали 62 083 украинцев.

Вакцинацию в Украине проводят 193 мобильные бригады по иммунизации. В предварительную очередь на прививки записались уже более 265 000 украинцев.

Для вакцинации в нашей стране сейчас используют препарат Covishield компании AstraZeneca. Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что эта вакцина эффективна после первой дозы, но защита начинает действовать только на 22 день после первой прививки. Антитела в организме человека сохраняются примерно на одном уровне с 22 по 90 день после вакцинации.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 16 марта 2021 года было подтверждено 1 477 190 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 232 209 человек, а 28 697 - умерли. Продолжали болеть 216 284 человека.