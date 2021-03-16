Украина ответила МИД РФ по Крыму: “Вор не станет законным владельцем”

В украинском МИДе призвали Россию не заниматься политическим буллингом.

Угрозы в адрес Украины и других стран-участников Крымской платформы со стороны МИД РФ – это признаки продолжения маргинализации внешней политики.

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Такое мнение высказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Диппредставитель призвал Россию прекратить заниматься “политическим буллингом”. Он подчеркнул, что действия РФ в Крыму давно международно признаны как акт агрессии. И у России на уровне ООН определен статус страны-оккупанта, других нет.

Разговоры о посягательстве на территориальную целостность РФ – пример искаженного восприятия реальности. Вор не получает законного права на украденную вещь и не становится полноправным владельцем, - отметил Николенко.

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Пресс-секретарь МИД добавил, что в мире давно утверждены границы Российской Федерации, они не охватывают Крым и Севастополь. Николенко также отметил, что, судя по реакции РФ, Крымская платформа – это действенный инструмент по деоккупации, которого Россия боится. По его словам, международная поддержка поможет вывести шаги по возвращению полуострова на системный уровень.

Ранее спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Крымская платформа направлена на “посягательство на ее территории”. Она также сказала, что участие иностранных государств в инициативе Украины будет являться недружественным шагом по отношению к РФ.

Напомним, ранее мы писали, что Захарова предложила Украине и Западу ввести санкции против себя.

