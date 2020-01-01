Украинская сторона смогла предотвратить серьезные последствия.

В СНБО назвали связь между кибератаками РФ на Украину и санкциями depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Замсекретаря СНБО Сергей Демедюк назвал связь между кибератаками на Украину, которые проводила Россия, и санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака. В них принимали участие российские спецслужбы. Слова политика передает “РБК-Украина“.

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Так, с середины февраля совершались масштабные атаки на украинские сайты. Были не только обычные DDoS-атаки, но и попытки добавить вирусы в сервисы по документообороту. Украинской стороне удалось предотвратить серьезные последствия.

По словам Демедюка, кибератаки были связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также против трех телеканалов. Многие атаки проходили как “по часам“. Часть из них была операциями прикрытия, которые должны были отвлекать команды реагирования.

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Такие действия указывают на то, что кибератаки на Украину происходили с координацией. А это, в свою очередь, указывает на участие спецслужб РФ, отметил замсекретаря СНБО.

Политик подытожил, что Россия изучает украинский сегмент интернета с целью поиска уязвимостей. После их нахождения запускаются вредоносные программы.

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина готова реагировать на военные провокации РФ.