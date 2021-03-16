На фото показали, как в Днепре сгорел спринтер
На улице Титова в Днепре пожар охватил машину.
Читай также: Под Днепром двое “мотобандитов” взорвали и опустошили банкомат
Об этом сообщил со ссылкой на источники Информатор, показав фото.
Уточняется, что горел эвакуатор Мерседес Спринтер. К приезду спасателей транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Спринтер был уничтожен.
Читай также: Из зоны ООС увезли бойцов с минно-взрывными травмами
Рядом с выгоревшим автомобилем был припаркован еще один Мерседес Спринтер. Сообщается, что кто-то обмотал тряпками ему колесо, рядом была замечена разлитая жидкость, напоминающая масло.
В ситуации разбиралась следственно-оперативная группа. Подозревается поджог. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что главврач больницы Днепра рассказал о ситуации с COVID.