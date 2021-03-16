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На фото показали, как в Днепре сгорел спринтер

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Машина практически полностью уничтожена огнем.
Машина полностью сгорела
Машина полностью сгорела
dp.informator.ua

На улице Титова в Днепре пожар охватил машину.

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Об этом сообщил со ссылкой на источники Информатор, показав фото.

Уточняется, что горел эвакуатор Мерседес Спринтер. К приезду спасателей транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Спринтер был уничтожен.

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Рядом с выгоревшим автомобилем был припаркован еще один Мерседес Спринтер. Сообщается, что кто-то обмотал тряпками ему колесо, рядом была замечена разлитая жидкость, напоминающая масло.

В ситуации разбиралась следственно-оперативная группа. Подозревается поджог. Обстоятельства выясняются.

Машина полностью сгорела
Машина полностью сгорела
dp.informator.ua

Напомним, ранее мы писали, что главврач больницы Днепра рассказал о ситуации с COVID.

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Теги: пожар, Днепр, машина, фото
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