ВС Украины получили модернизированные танки Т-64БВ

У этих танков улучшенные боевые возможности.

“Харьковский бронетанковый завод“ передал в ВСУ девять отремонтированных и модернизированных танков Т-64БВ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба “Укроборонпрома“.

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Модернизация танков продолжалась несколько месяцев. В войска их передали раньше намеченного срока.

Боевые машины получили больше возможностей, увеличилась надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

Т-64БВ и Т-64Б – это основные танки Вооруженных Сил Украины. С 2017 года проводится их модернизация. Т-64БВ получил обновленный прицел ночного виденья, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.

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Ранее стало известно, что “Киевский бронетанковый завод“ передал в ВСУ партию из пяти отремонтированных и модернизированных танков Т-72. На них установили новые двигатели мощностью 840 л.с., улучшили ходовую часть, приборы наблюдения и динамическую защиту.