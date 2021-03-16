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ВС Украины получили модернизированные танки Т-64БВ

Комментариев: 4
У этих танков улучшенные боевые возможности.
Т-64БВ
Т-64БВ
facebook.com/ukroboronprom/

“Харьковский бронетанковый завод“ передал в ВСУ девять отремонтированных и модернизированных танков Т-64БВ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба “Укроборонпрома“.

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Модернизация танков продолжалась несколько месяцев. В войска их передали раньше намеченного срока.

Боевые машины получили больше возможностей, увеличилась надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

Т-64БВ и Т-64Б – это основные танки Вооруженных Сил Украины. С 2017 года проводится их модернизация. Т-64БВ получил обновленный прицел ночного виденья, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.

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Ранее стало известно, что “Киевский бронетанковый завод“ передал в ВСУ партию из пяти отремонтированных и модернизированных танков Т-72. На них установили новые двигатели мощностью 840 л.с., улучшили ходовую часть, приборы наблюдения и динамическую защиту.

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Теги: Харьковский бронетанковый ремонтный завод, ВСУ, танки, Т-64БВ
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Комментариев (4)
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antonio111333    16.03.2021, 12:23
Оценка:  -23
antonio111333
чи не взятися за модернізацію ГАЗ-51 ???
aprilin    16.03.2021, 11:53
Оценка:  +2
aprilin
...и танкистов умелых ..есть..
..
WTF2wtf    16.03.2021, 11:31
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ну в принципе +танковая рота ...
WTF2wtf    16.03.2021, 11:32
Оценка:  +3
WTF2wtf
Хотя лучше больше
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