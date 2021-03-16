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Украина и НАТО провели совместные тренировки в Черном море

Комментариев: 4
Корабли отработали взаимодействие в составе многонациональных тактических групп.
Украина и НАТО провели совместные тренировки в Черном море
Украина и НАТО провели совместные тренировки в Черном море
ВМС Украины / Facebook

ВМС Украины и постоянная морская противоминная группа НАТО №2 провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море. Подробности передает “АрмiяINFORM“.

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В сообщении указывается, что целью совместной тренировки украинских кораблей и кораблей Альянса была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических групп. Речь идет о кораблях ВМС Украины, Турции, Испании и Румынии. Обучение прошло по стандартам и процедурам Альянса.

Так, судна отрабатывали тренировки по противоминным действиям, передаче грузов, отражению воздушного нападения противника.

“Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства“, – говорится в сообщении.

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Примечательно, что состоявшиеся тренировки типа PASSEX с кораблями Украины и НАТО являются уже вторыми с начала 2021 года. Как отметили в Минобороны, основными задачами группы НАТО №2, которая является группой быстрого реагирования, является поиск и уничтожение мин, а также сопровождения судов через минные заграждения.

Ранее сообщалось, что Зеленский и премьер Швеции обсудили сотрудничество.

 
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Теги: ВМС, НАТО, Украина, Черное море, тренировки
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Комментариев (4)
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antonio111333    16.03.2021, 12:21
Оценка:  -23
antonio111333
провели змагання по веслуванню на гумових шлюпках
hcr    16.03.2021, 12:15
Оценка:  -24
hcr
Как проявили себя подаренные резиновые лодки в боевых условиях? ))))
antonio111333    16.03.2021, 12:21
Оценка:  -22
antonio111333
мозолі понатирали
aprilin    16.03.2021, 11:52
Оценка:  +1
aprilin
..и это не может не радовать..
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