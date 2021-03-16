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Рада может освободить изготовителей COVID-вакцин от ответственности

Комментариев: 3
В парламенте зарегистрировали новый законопроект.
Рада может освободить изготовителей COVID-вакцин от ответственности
Рада может освободить изготовителей COVID-вакцин от ответственности
EPA/UPG

Верховная Рада может освободить изготовителей COVID-вакцин, или же владельцев регистрационного удостоверения, от ответственности за последствия прививок. Об этом говорится в законопроекте №5247, который появился на сайте Рады.

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Так, согласно документу, после регистрации вакцин под обязательство для экстренного применения, а также других препаратов для профилактики коронавируса, Кабмин получит право принимать обязательства от имени всего государства.

Предполагается, что владельцев регистрационного удостоверения и производителей вакцин будут освобождать от гражданской ответственности за последствия, вызванные применением прививки или другими медицинскими препаратами для COVID-профилактики.

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Стоит отметить, что законопроект снимает ответственность и с медицинских работников, которые проводили вакцинацию.

В пояснительной записке указывается, что участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей прививок от коронавируса от ответственности за риски, которые могут возникнуть. Это происходит с учетом обстоятельств, при которых разработали вакцины, применяющиеся в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с COVID-пандемией.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Виннице могут ужесточить карантин.

 
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Теги: вакцина, коронавирус, COVID-19, Верховная Рада, законопроект
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Комментариев (3)
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GOOD_666    16.03.2021, 12:23
Оценка:  -20
GOOD_666
Ініціатор(и) законопроекту:
Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України
Головний комітет:
Радуцький М.Б. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Інші комітети:
Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджету
Радіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політики
Кли
GOOD_666    16.03.2021, 12:22
Оценка:  -21
GOOD_666
А ТЕПЕРЬ ПОДУМАЙТЕ КТО ИХ ХОЗЯЕВА ,КОМУ ОНИ СЛУЖАТ !!!
GOOD_666    16.03.2021, 12:20
Оценка:  -21
GOOD_666
))))ООО ВАКЦЕНИРОВАЛСЯ ПОМЕР НЕКТО НЕ ВИНОВАТ ))ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СПАСИБО ЗРАДА ЗЕЛЕ И ОСТАЛЬНОЙ ПИ3ДОБРАТИИ
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