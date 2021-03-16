Рада может освободить изготовителей COVID-вакцин от ответственности

В парламенте зарегистрировали новый законопроект.

Верховная Рада может освободить изготовителей COVID-вакцин, или же владельцев регистрационного удостоверения, от ответственности за последствия прививок. Об этом говорится в законопроекте №5247, который появился на сайте Рады.

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Так, согласно документу, после регистрации вакцин под обязательство для экстренного применения, а также других препаратов для профилактики коронавируса, Кабмин получит право принимать обязательства от имени всего государства.

Предполагается, что владельцев регистрационного удостоверения и производителей вакцин будут освобождать от гражданской ответственности за последствия, вызванные применением прививки или другими медицинскими препаратами для COVID-профилактики.

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Стоит отметить, что законопроект снимает ответственность и с медицинских работников, которые проводили вакцинацию.

В пояснительной записке указывается, что участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей прививок от коронавируса от ответственности за риски, которые могут возникнуть. Это происходит с учетом обстоятельств, при которых разработали вакцины, применяющиеся в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с COVID-пандемией.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Виннице могут ужесточить карантин.