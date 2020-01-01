ФСБ обрушила на Украину мощную кибер-атаку, она отбита, - СБУ

Хакерская группировка "Armageddon", которую контролирует ФСБ, атаковала центральные органы власти в Украине.

Служба безопасности Украины блокировала масштабную кибератаку, которая могла открыть доступ к секретным данным высших органов государственной власти. Как сообщает СБУ, атаку осуществляла хакерская группировка “Armageddon“, которую контролирует ФСБ.

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“Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам“, - говорится в сообщении.

Спецслужба уже поставила в известность государственные органы о выявленной киберугрозе. Также принят ряд мер по локализации кибератаки, для чего была налажена коммуникация с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и другими органами исполнительной власти.

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“Сейчас СБ Украины совместно с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб“, - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ предотвратила схему фиктивного ремонта в “Укрзализныце“. Злоумышленники закупали дешевое оборудование.