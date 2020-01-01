15,5% граждан не принимали бы участие в выборах.

Новый рейтинг партий: За кого бы проголосовали украинцы в марте EPA/UPG

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале марта, то большинство украинцев голосовали бы за партию “Слуга народа“. Ее готовы поддержать 26,5% из респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором. Новый рейтинг партий стал известен по итогам опроса Центра Разумкова.

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Примечательно, что с февраля рейтинг “Слуги народа“ вырос. Месяцем ранее данную политическую силу готовы были поддержать 22,2% украинцев.

После президентской партии идет “Европейская солидарность“ с уровнем поддержки в 20,1%. Ее рейтинг также вырос с 18,1% в феврале. В тройку лидеров входит “ОПЗЖ“ – 17,9%. Но уровень поддержки этой партии снизился с 21,9% в феврале.

Стоит отметить, что за “Батькивщину“ хотели проголосовать 9,4% респондентов. В начале февраля ее рейтинг составлял 10,3%.

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Также в Раду может пройти “Сила и честь“. За эту политическую силу хотели бы проголосовать 5,2% опрошенных.

Данное исследование Центр Разумкова проводил с 5 по 9 марта по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью в 0,95.

Ранее был опубликован свежий президентский рейтинг. Действующий президент Владимир Зеленский находится на первом месте по уровню поддержки.