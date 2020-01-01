Житель Житомира застрелил собственного сына

Полиция подозревает умышленное убийство.

В Житомире полицейские задержали 67-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве своего сына 1981 года рождения. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

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По предварительной информации, убийство произошло 15 марта. Во время происшествия в квартире находился ещё один человек – гость, но он, по его словам, спал, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Что произошло между отцом и сыном – устанавливают в рамках открытого уголовного производства. На данный момент известно, что между ними был давний конфликт. Сын нигде не работал, часто употреблял алкоголь.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). На месте преступления найден обрез гладкоствольного охотничьего ружья. Назначено несколько экспертиз.

Ранее стало известно, что полицейские задержали жителя Киева, которого подозревают в убийстве собственного 6-летнего сына.