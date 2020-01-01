На Львовщине медсестра покончила с собой прямо в больнице

Известно, что женщина была заражена коронавирусом.

В городе Каменка-Бугская Львовской области покончила с собой медсестра центральной районной больницы. Как сообщает местное издание “Дело“, 15 марта больная коронавирусом 37-летняя медсестра выбросилась из окна больницы.

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Отмечается, что женщина проходила лечение в ковидном отделении больницы. Известно, что она работала медсестрой в отделении первичной помощи, но не уточняется – в этой же больнице, или в другой.

По информации ТСН.ua со ссылкой на спикера Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую, самоубийство произошло рано утром в понедельник.

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“Около 4:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа, из палаты, выпала женщина. Установлено, что она там находилась на лечении. Погибшая – это местная жительница в возрасте 37 лет. Открыто производство с пометкой “самоубийство“, - сообщила Добровольская.

Напомним, в киевской больнице пенсионерка с COVID совершила суицид. Женщина выбросилась из окна.