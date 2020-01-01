Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода на неделе испортится: На Украину обрушится циклон

Комментариев: 0
17 марта максимальная температура в стране не превысит +11 градусов.
Погода на неделе испортится: На Украину обрушится циклон
Погода на неделе испортится: На Украину обрушится циклон
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

На неделе погода испортится. На Украину обрушится циклон, который принесет дождь с мокрым снегом. Затем последует потепление. Прогноз погоды сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читай также: Новый рейтинг партий: За кого бы проголосовали украинцы в марте

Так, по словам специалиста, циклон начнет менять погоду в Украине со среды, 17 марта. В большинстве областей ожидается дождь. Местами пройдет мокрый снег. Только на севере не будет осадков.

Температура воздуха начнет снижаться на севере и западе, а в большинстве центральных областей столбики термометра покажут от +1 до +5. В южных регионах, а также в Днепре и Кропивницком с ближайшими районами, будет теплее – от +5 до +11 градусов.

Карта погоды
Карта погоды
Наталья Диденко / Facebook

Читай также: Карпаты снова заметает снегом

В Киеве в среду будет облачно, но без значительных осадков. Возможны небольшие дожди в некоторых районах. Температура воздуха составит до 5 градусов тепла.

Синоптик отмечает, что относительно прохладная погода сохранится всю неделю. Однако затем она изменится в лучшую сторону. В понедельник и вторник, 22-23 марта, ожидается потепление.

Ранее сообщалось, что в Сети показали фото огромной лавины в Карпатах.

Поделись:
Теги: погода, дождь, осадки, синоптик, температура, похолодание, потепление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь