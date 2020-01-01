Погода на неделе испортится: На Украину обрушится циклон

17 марта максимальная температура в стране не превысит +11 градусов.

На неделе погода испортится. На Украину обрушится циклон, который принесет дождь с мокрым снегом. Затем последует потепление. Прогноз погоды сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Так, по словам специалиста, циклон начнет менять погоду в Украине со среды, 17 марта. В большинстве областей ожидается дождь. Местами пройдет мокрый снег. Только на севере не будет осадков.

Температура воздуха начнет снижаться на севере и западе, а в большинстве центральных областей столбики термометра покажут от +1 до +5. В южных регионах, а также в Днепре и Кропивницком с ближайшими районами, будет теплее – от +5 до +11 градусов.

Карта погоды Наталья Диденко / Facebook

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В Киеве в среду будет облачно, но без значительных осадков. Возможны небольшие дожди в некоторых районах. Температура воздуха составит до 5 градусов тепла.

Синоптик отмечает, что относительно прохладная погода сохранится всю неделю. Однако затем она изменится в лучшую сторону. В понедельник и вторник, 22-23 марта, ожидается потепление.

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