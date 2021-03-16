В Чернигове школьница наглоталась таблеток, чтобы умереть, - СМИ
Девочка осталась жива, с ней работают неврологи.
В Чернигове девятиклассница пыталась свести счеты с жизнью.
Читай также: На Днепропетровщине девочка-подросток приняла сразу 40 таблеток
Об этом сообщает издание ЧЕline со ссылкой на собственные источники.
Как стало известно, школьница наелась таблеток. Полиция выяснила, что она опустошила несколько блистеров с разными лекарственными препаратами.
Девочка осталась жива. Ее направили на обследование в неврологическое отделение Черниговской детской областной больницы. Мать подростка попросила правоохранителей не инициировать проверку по данному факту.
Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе двое детей отравилось таблетками.
Невролог — врач, который лечит заболевания нервной системы: спинного, головного мозга и нервных волокон. На приём к врачу этой специальности идут с такими симптомами как: головная боль, мигрень, головокружения, шум в ушах, судорожные припадки, онемение конечностей, слабость и т.д.