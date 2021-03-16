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В Чернигове школьница наглоталась таблеток, чтобы умереть, - СМИ

Комментариев: 2
Девочка осталась жива, с ней работают неврологи.
Девочку осматривают в неврологии
Девочку осматривают в неврологии
kievfarm.com.ua

В Чернигове девятиклассница пыталась свести счеты с жизнью.

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Об этом сообщает издание ЧЕline со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, школьница наелась таблеток. Полиция выяснила, что она опустошила несколько блистеров с разными лекарственными препаратами.

Девочка осталась жива. Ее направили на обследование в неврологическое отделение Черниговской детской областной больницы. Мать подростка попросила правоохранителей не инициировать проверку по данному факту.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе двое детей отравилось таблетками.

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Теги: лекарства, таблетки, Чернигов, самоубийство
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Комментариев (2)
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Kotyaaraa    16.03.2021, 13:24
Оценка:  0
Kotyaaraa
Точно неврологи?
Невролог — врач, который лечит заболевания нервной системы: спинного, головного мозга и нервных волокон. На приём к врачу этой специальности идут с такими симптомами как: головная боль, мигрень, головокружения, шум в ушах, судорожные припадки, онемение конечностей, слабость и т.д.
WTF2wtf    16.03.2021, 13:45
Оценка:  +3
WTF2wtf
Так наверное таблетки были соответствующие, а не мукалтин
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