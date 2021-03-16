В Чернигове школьница наглоталась таблеток, чтобы умереть, - СМИ

Девочка осталась жива, с ней работают неврологи.

В Чернигове девятиклассница пыталась свести счеты с жизнью.

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Об этом сообщает издание ЧЕline со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, школьница наелась таблеток. Полиция выяснила, что она опустошила несколько блистеров с разными лекарственными препаратами.

Девочка осталась жива. Ее направили на обследование в неврологическое отделение Черниговской детской областной больницы. Мать подростка попросила правоохранителей не инициировать проверку по данному факту.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе двое детей отравилось таблетками.

