Структура Кличко всплыла в планах России по федерализации Украины

Народный депутат Украины от "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук и экс-помощник президента России Владислав Сурков планировали влиять на местное самоуправление с возможностью в дальнейшем федерализации Украины через Ассоциацию городов Украины – структуры, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом стало известно из разговора Медведчука и Суркова, аудиозапись которого опубликовал Обозреватель .

Во время разговора Сурков особенно подчеркивает, что для России очень важно работать через структуру, возглавляемую Кличко.

"Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов (Ассоциацию городов – ред.), какая-то платформа...", - говорит представитель Путина. Судя по разговору, Сурков и Медведчук обсуждали возможность вписать Ассоциацию городов в некий "договор" для дальнейшего влияния на местное самоуправление в том варианте, который выгодный именно российской стороне.

"И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы", - продолжил Сурков указания для Медведчука.

В ответ на это Медведчук подтвердил, что "это мы напишем". "Надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов", - пообещал он Суркову.