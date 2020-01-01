Структура Кличко всплыла в планах России по федерализации Украины
Народный депутат Украины от "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук и экс-помощник президента России Владислав Сурков планировали влиять на местное самоуправление с возможностью в дальнейшем федерализации Украины через Ассоциацию городов Украины – структуры, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом стало известно из разговора Медведчука и Суркова, аудиозапись которого опубликовал Обозреватель.
Во время разговора Сурков особенно подчеркивает, что для России очень важно работать через структуру, возглавляемую Кличко.
"Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов (Ассоциацию городов – ред.), какая-то платформа...", - говорит представитель Путина. Судя по разговору, Сурков и Медведчук обсуждали возможность вписать Ассоциацию городов в некий "договор" для дальнейшего влияния на местное самоуправление в том варианте, который выгодный именно российской стороне.
"И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы", - продолжил Сурков указания для Медведчука.
В ответ на это Медведчук подтвердил, что "это мы напишем". "Надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов", - пообещал он Суркову.