Сотрудник СБУ похитил человека и вымогал большой выкуп

В настоящее время подозреваемый в СИЗО вместе с подельниками.

Прокуратура сообщила о подозрении сотруднику одного из центральных подразделений СБУ и трем его сообщникам. Как информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, их подозревают в похищении человека и вымогательстве денежных средств.

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Известно, что в феврале прошлого года группа лиц похитила потерпевшего и вымогала у него 40 тысяч евро и 1,6 млн грн. Потерпевшему угрожали причинением тяжких телесных повреждений, убийством, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма и хранении боеприпасов.

В настоящее время все фигуранты отправлены под арест без возможности внесения залога. Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР. Сейчас следователи устанавливают возможных сообщников подозреваемых.

Напомним, на Львовщине обезвредили банду, похищавшую людей. Уголовное дело открыли по двум статьям УК Украины.