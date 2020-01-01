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Сотрудник СБУ похитил человека и вымогал большой выкуп

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В настоящее время подозреваемый в СИЗО вместе с подельниками.
Сотрудник СБУ похитил человека и вымогал большой выкуп
© gp.gov.ua
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Сотрудник СБУ похитил человека и вымогал большой выкуп
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Прокуратура сообщила о подозрении сотруднику одного из центральных подразделений СБУ и трем его сообщникам. Как информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, их подозревают в похищении человека и вымогательстве денежных средств.

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Известно, что в феврале прошлого года группа лиц похитила потерпевшего и вымогала у него 40 тысяч евро и 1,6 млн грн. Потерпевшему угрожали причинением тяжких телесных повреждений, убийством, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма и хранении боеприпасов.

В настоящее время все фигуранты отправлены под арест без возможности внесения залога. Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР. Сейчас следователи устанавливают возможных сообщников подозреваемых.

Напомним, на Львовщине обезвредили банду, похищавшую людей. Уголовное дело открыли по двум статьям УК Украины.

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Теги: СБУ, ГБР, Офис Генпрокурора, похищение человека, вымогательство
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