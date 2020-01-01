Сирийские мигранты в Киеве финансировали террористов, - СБУ

Денежные переводы шли через традиционную мусульманскую систему "хавала".

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В Киеве обезврежена организованная группа, в которую входили выходцы из Сирии. Они незаконно проводили деньги в обход банков через так называемую систему “хавала“, в том числе в интересах международных террористических группировок. Об этом сообщает СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок“, - говорится в сообщении.

По результатам обысков, проведенных на территории Киева и Одесской области, правоохранители изъяли более 3,9 млн гривен наличными, банковские карточки, черную бухгалтерию и другие материалы.

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Организатору схемы в Киеве сообщили о подозрении в отмывании денег и финансировании терроризма. Продолжается досудебное следствие.

Для справки. “Хавала“ – традиционная система внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах. Распространена преимущественно в арабском мире, активно используется мигрантами-мусульманами для перечисления денег из Европы родным домой в Азию и Африку. Из-за своей неподконтрольности государству часто используется для финансирования терроризма.

Напомним, ФСБ обрушила на Украину мощную кибер-атаку, она отбита. Хакерская группировка “Armageddon“, которую контролирует ФСБ, атаковала центральные органы власти в Украине.