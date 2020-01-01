В Харькове на стоянке пылало четыре буса и легковушка

Во время пожара никто не пострадал.

В Харькове на ул. Цементной произошел мощный пожар.

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Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области. Также показаны фото с места происшествия.

Отмечено, что горели машины на стоянке. Огонь охватил 5 транспортных средств: микроавтобусы «Fiat Ducato», «Mercedes-Benz Sprinter», «Mercedes-Benz Sprinter», «Peugeot Вoxer», а также легковое авто «Ford Mondeo».

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На место выезжало 5 подразделений ГСЧС и 2 группы бойцов на автоцистернах. Когда они прибыли, пламя успело охватить площадь в 40 кв. м.

Пожар был ликвидирован. По данным спасателей, никто не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на фото показали, как в Днепре сгорел Спринтер.

