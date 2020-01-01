В Украину из РФ пытались ввезти опасные психотропы

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 321-1 УК Украины.

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе незаконный канал ввоза в нашу страну несертифицированных медицинских препаратов, которые содержат психотропы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, в состав преступной группы входили два гражданина Украины и один гражданин РФ.

В Украине злоумышленники продавали через аптечные сети товар сомнительного качества под видом оригинальных препаратов. Обнаруженные медпрепараты запрещены к использованию в нашей стране.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 321-1 УК Украины. Во время обысков правоохранители изъяли запрещенные для продажи в Украине медпрепараты на общую сумму более 1 млн гривен. Эксперты сделали заключения, что эти препараты опасны для здоровья. Следствие продолжается.

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Ранее в Днепре контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента так называемого “МГБ ДНР“ террористической организации “ДНР“. Он собирал информацию про личный состав и военную технику подразделений ВСУ.