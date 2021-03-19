Книга "Дело Стуса": Медведчук проиграл суд

Апелляционный суд снял запрет и разрешил распространять книгу.

Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук проиграл суд против журналиста и историка Вахтанга Кипиани. Дело касалось книги “Дело Стуса“. Об этом Кипиани сообщил на своей странице в Facebook. Подробности также передает “24 канал“.

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Так, журналист написал, что дело было выиграно. Апелляционный суд разрешил распространять книгу о Василии Стусе, 27 исковых требований Медведчука были отменены.

“Впрочем, мы оставили в силе только одно исковое требование. Оно касается фразы о предположении, что Медведчук был предоставлен и поддерживался органами госбезопасности непосредственно к процессу Василия Стуса “, – рассказал адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко.

Сам журналист решением суда остался доволен. Примечательно, что Медведчук в суд не пришел.

“Главное – критическое осмысление есть, в книге написана правда, суд снял требования Медведчука… Суд отменил решение первой инстанции“, – сказал сам Кипиани.

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Стоит отметить, что еще 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева из-за жалобы Виктора Медведчука запретил распространять книгу. Кипиани подал в ответ апелляцию.

Ранее сообщалось, что по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, сейчас нет оснований для подозрения Медведчуку.