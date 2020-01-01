Степанов рассказал о дополнительных поставках вакцины в Украину

Максим Степанов заявил о дополнительных поставках вакцины от коронавируса в Украину. В рамках программы COVAX Украина получит вакцину от AstraZeneca. Об этом Министр здравоохранения рассказал во время часа вопросов к правительству.

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Так же Степанов заметил, что Украина ожидает поставку 10-и млн. доз от американской компании Novovax и индийскую разработку Bharat Biotech.

Помимо этого в Украину так же приедет, уже известная, AstraZeneca Covishield.

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“1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, - ред.). Мы только ждем разрешения правительства Индии. Зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac производителя Sinovac Biotech“, - заявил Степанов.

В рамках программы COVAX в Украину должны доставить 4 милиционна доз covid-вакцины до конца апреля, об этом министр сообщал ранее.

Напомним, Украина переходит на второй этап COVID-вакцинации. Прививки начнут делать семейные врачи.