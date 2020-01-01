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Мендель не будет ведущей шоу “Взгляд с Банковой” на телеканале “Дом”

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В следующих выпусках программы примут участие другие спикеры, отмечено в релизе.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Instagram

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель приняла участие в программе “Взгляд с Банковой“ на телеканале ДОМ для привлечения внимания аудитории. Об этом сообщается на сайте телеканала в пятницу, 19 марта. 

Пресс-секретарь согласилась принять участие в пилотном выпуске шоу, чтобы ответить на вопросы жителей временно оккупированных территорий и объяснить позицию власти, - говорится в сообщении

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Для того чтобы избежать двойных  трактовок, телеканал заявил, что пилотный выпуск был выпущен с целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь. В дальнейшем в шоу будут приглашать других спикеров и экспертов.

"Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу", - отмечено в релизе.

Напомним, что на странице телеканала в Фейсбук сообщалось: “На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель“. 

Ранее пресс-секретарь Зеленского рассказала, сколько она зарабатывает. В целом, зарплата Мендель составляет около 1,5 тыс долларов. 

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Теги: юлия мендель, новости Украины, Офис Президента, телеканал, дом
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