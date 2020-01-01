Рада сняла ответственность с изготовителей COVID-вакцин

Депутаты приняли соответствующий закон.

Верховная Рада Украины сняла ответственность с изготовителей COVID-вакцин и владельцев регистрационного удостоверения. Теперь они освобождены от гражданской ответственности за последствия, к которым могут привести прививки. Информация прозвучала на заседании парламента.

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Так, за соответствующий законопроект №5247 проголосовали 236 депутатов. Документ освобождает производителей иммунобиологических препаратов и прививок от коронавируса от ответственности за последствия вакцинации. Речь идет о медицинских препаратах, которые были зарегистрированы для экстренного применения.

Также от ответственности освобождаются медработники, если вакцины или препараты применяли в соответствии с инструкцией.

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Если же у привитых от COVID-19 украинцев все же будут какие-то последствия, ответственность будет нести государство. Оно компенсирует выплаты в установленном Кабмином порядке. Его разработают.

Примечательно, что закон будет действовать следующие 4 года.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что принятый документ необходим для получения Украиной некоторых вакцин по международной программе COVAX.