СБУ объявила подозрение пророссийскому пропагандисту Шпиру

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Служба безопасности Украины объявила пророссийскому пропагандисту и политтехнологу Михаилу Шпиру подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным досудебного следствия, так называемый “политический эксперт“ целеустремленно продвигал нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в пророссийским СМИ и сообщениях в социальных сетях он последовательно выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.

Спецслужба считает, что Шпир также принимал участие в спланированных информационных операциях против Украины, и что его активно используют российские пропагандистские структуры.

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По данным фактам следователи открыли дело по ст. 110, ст. 161 и ст. 436-1 УК Украины. Правоохранители провели обыски по месту фактического и временного проживание фигуранта в Ивано-Франковске и Киеве. Следствие продолжается.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении в государственной измене Анатолию Шарию, после чего объявила его в государственный розыск.