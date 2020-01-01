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Зеленский расширил состав СНБО

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Президент подписал соответствующий документ.
Зеленский расширил состав СНБО
Зеленский расширил состав СНБО
Офис президента / Facebook

Владимир Зеленский расширил состав СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Теперь туда входит еще один министр. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, глава государства подписал указ, которым ввел в состав СНБО министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

“Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины“, – говорится в указе.

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Документ вступает в силу со дня его публикации.

Стоит отметить, что как сообщалось ранее, в пятницу, 19 марта, состоится очередное заседание Совета. Но считается, что на нем не будут приниматься важные и громкие решения.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя решение СНБО о санкциях против трех телеканалов, сказал, что власти “перекроют кислород“ всем, кто разрушает независимость страны.

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Теги: Владимир Зеленский, СНБО, министр, заседание, Михаил Федоров
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