Политолог: ОП будет требовать от Кличко компенсаций бизнесу из-за локдауна, - политолог

В Офисе Президента недовольны тем, что мэр Киева Виталий Кличко хочет переложить вину за ухудшение эпидемиологической ситуации в столице на центральную власть, и намерены потребовать от Кличко компенсаций для бизнеса за потери в течение трехнедельного локдауна. Об этом в Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов.

По данным политолога, Зеленский уже поручил Андрею Ермаку разобраться с проблемой локдауна от Кличко. «А Ермак, в свою очередь, - пишет Сазонов, - задался логичными вопросами - почему в Киеве произошел срыв вакцинации? Почему опорные больницы столицы находятся в плачевном состоянии и не имеют должного обеспечения на второй (!!!) год пандемии?! Глава ОП поручил разобраться в этих вопросах. Кроме того, Ермак собирается потребовать от Кличко компенсацию потерь для культуры и креативных индустрий, которые больше всех страдают от карантина".

Сазонов называет также размер киевского медицинского бюджета – 5,8 млрд гривен, который, по его мнению, не был эффективно использован для улучшения эпидситуации и обеспечения больниц всем необходимым на случай повышения уровня заболеваемости.

«Сравните со 100 млн на те же цели в Житомире, - продолжает политолог. - И это действительно интересный вопрос - почему ты, имея почти 6 млрд на медицину, обвиняешь в сложившейся тяжелой ситуации Кабмин? Мало того - если Кличко продолжит гнуть свое, в скором времени с него спросят еще и за аварийное состояние инфраструктуры, провал строительства метро, коррупцию и остальные провалы, которые известны всем киевлянам".