Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, кто возглавит Центр борьбы с фейками

Комментариев: 3
Центр будет функционировать при Минкульте, его возглавит Любовь Цыбульская. Подробности презентуют уже в конце марта 2021 года.
В Украине появится Центр борьбы с фейками
В Украине появится Центр борьбы с фейками
Reuters (архивное фото)

В Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, призванный бороться с фейками. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта в пятницу, 19 марта.

Главой центра будет руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская, которая также является советником по противодействию информационным угрозам главы МИД Украины.

"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - сказано в сообщении.

Презентацию направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками планируют на конец марта 2021 года.

"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора", - сказала Цибульская.

Напомним, в феврале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Украине создадут центр противодействия дезинформации. Он будет ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.

Затем уже президент Владимир Зеленский анонсировал запуск центра противодействия дезинформации. Кроме того, по его словам, будут вестись уроки медиаграмотности в школах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: информация, фейки, фейк, информационная война, Минкульт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
mtervvvga    19.03.2021, 21:29
Оценка:  -25
mtervvvga
Эта абсолютно бесполезная и противозаконная"шарашкина контора"будет на 100% финансироваться из госбюджета.Эти придворные клоуны власти будут думать что именно они,а не суд,смогут решать где правда,а где ложь.Но тем хуже для них. :-)
WTF2wtf    19.03.2021, 22:26
Оценка:  +14
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- КудлатыйКыць- Редкий- СпасательМаккейн-ШоколадныйБох,
тебе только нахyй,
штатное нацистское быдло-говномет оккупантов из раши, гадящее за счет российских пенсов ...
PomoikaZE    19.03.2021, 20:08
Оценка:  +20
PomoikaZE
О каком повышении пенсий пенсионерам может идти речь, когда новые гос. структуры плодятся быстрее кроликов... Видно много родственников у нынешних ЗЕпутатов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь