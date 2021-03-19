Стало известно, кто возглавит Центр борьбы с фейками

Центр будет функционировать при Минкульте, его возглавит Любовь Цыбульская. Подробности презентуют уже в конце марта 2021 года.

В Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, призванный бороться с фейками. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта в пятницу, 19 марта.

Главой центра будет руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская, которая также является советником по противодействию информационным угрозам главы МИД Украины.

"Среди основных направлений ее работы - исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", - сказано в сообщении.

Презентацию направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками планируют на конец марта 2021 года.

"Я хочу ... помочь государству со стратегическими коммуникациями - четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора", - сказала Цибульская.

Напомним, в феврале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Украине создадут центр противодействия дезинформации. Он будет ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.

Затем уже президент Владимир Зеленский анонсировал запуск центра противодействия дезинформации. Кроме того, по его словам, будут вестись уроки медиаграмотности в школах.

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