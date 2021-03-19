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СБУ предложила санкции против Януковича, Азарова и других

Комментариев: 3
На заседании СНБО обсудили очередной пакет санкций за антиукраинскую деятельность.
Иван Баканов
Иван Баканов
facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции в отношении бывших высокопоставленных чиновников и лиц, помогающих оккупантам в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ со ссылкой на главу ведомства Ивана Баканова.

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“В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему – вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для “спасения“ русскоязычного населения“, - заявил Баканов на заседании СНБО, которое проходит сегодня в Киеве.

В частности СБУ предлагает ввести санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, а также бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-министра образования Дмитрия Табачника, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, включая министров и правоохранителей Крыма.

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По словам Баканова, в 2014 году эти люди помогали оккупации украинских территорий, в частности путем так называемого “референдума“ в Крыму. Некоторые из чиновников занимались финансированием терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

“Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию “Харьковских соглашений“. А часть – до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе“, - подчеркнул глава СБУ.

Также СБУ предложила ввести санкции против юридических лиц, владеющих ОАО “Донецкоблгаз“. По данным Службы, их действия привели к отключению 58 котельных в зоне ООС.

Напомним, недавнее отключение тепла на Донбассе СБУ расследует как диверсию.

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Теги: СБУ, Баканов, санкции, СНБО, Янукович, Азаров, аннексия Крыма, конфликт на Донбассе
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Комментариев (3)
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vicinq    19.03.2021, 20:01
Оценка:  +25
vicinq
Наконец то все логично, преступники совершили тяжкие преступления и кара должна настигнуть их иначе какой толк от всех силовых органов чтоб как раньше крышевать воровство в особо крупн размерах ...Карающи меч правосудия должен отрубить руки а кое кому яйца подреза в ростове...чтоб другим в назидание
Брюква_и_Клюква    19.03.2021, 20:10
Оценка:  +22
Брюква_и_Клюква
Будет логично, когда перечисленные педерасты будут сидеть в тюрьме или хотя бы внесены в розыск Интерполом. До тех про - просто пустые разговоры для поднятия умирающего рейтинга Служанок
WTF2wtf    19.03.2021, 22:28
Оценка:  +17
WTF2wtf
Все они нормально себя чухали и до Зеленского ... дела по многим вообще так и не довели до суда за много лет, за что с них поснимали все санкции
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