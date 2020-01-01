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СБУ рекомендует ввести санкции против Януковича

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Санкции также рекомендуется ввести в отношении Азарова и министров из его правительства, а также против бывших правоохранителей Крыма.
Глава СБУ Иван Баканов
Глава СБУ Иван Баканов
пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов на заседании СНБО, сообщает в пятницу, 19 марта, пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о санкциях в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и бывших премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. А некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе ", - резюмировал Иван Баканов.

Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ОАО Донецкоблгаз, которые своими действиями "привели к отключению 58 котельных на территории операции Объединенных сил", что поставило под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Ранее на заседаниях СНБО обсуждали Черноморский флот и предприятие Мотор Сич, после заслушали доклад о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении воинской присяги. Также СНБО поручил СБУ расследовать обстоятельства голосования нардепами за Харьковские соглашения.

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Теги: Янукович, Азаров, СБУ, СНБО, санкции, Харьковские соглашения
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Источник: korrespondent.net

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