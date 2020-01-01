В Украине не будет локдауна - Минздрав

Пока по стране действует адаптивный карантин, который предполагает введение жестких ограничений в красных зонах.

В Украине не будет локдауна, действует адаптивный карантин

В Украине не будут вводить локдаун, в силе остается адаптивный карантин. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 19 марта.

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал Степанов.

Он напомнил, что такие карантинные ограничения ввели Киев, Львов и Винница.

"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - добавил министр.

Глава Минздрава подытожил, что "Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса".

Накануне сообщалось, что Киев вводит трехнедельный локдаун, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. А сегодня был опубликован список карантинных ограничений в Киеве.

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