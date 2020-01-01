Заседание СНБО: введен новый пакет санкций

Под санкции попали Янукович, Азаров, а также почти два десятка компаний, работающих в сфере пользования недрами.

СНБО ввел санкции против Януковича и ряда компаний rnbo.gov.ua

Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против экс-чиновников, в частности, президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 19 марта.

В санкционной список также вошли:

Абисов Сергей Вадимович;

Аксенов Сергей Валерьевич;

Бобков Александр Михайлович;

Грицай Валерий Николаевич;

Затулин Константин Федорович;

Зима Петр Анатольевич;

Иванцов Андрей Геннадьевич;

Кириллов Олег Геннадьевич;

Колесниченко Вадим Васильевич;

Константинов Владимир Андреевич;

Курченко Сергей Витальевич;

Кусюк Сергей Николаевич;

Лебедев Павел Валентинович;

Пасечник Леонид Иванович;

Поддубов Александр Александрович;

Поклонская Наталья Владимировна;

Пшонка Виктор Павлович;

Дмитрий Саламатин;

Игорь Соркин;

Дмитрий Табачник;

Николай Ткаченко;

Николай Федорян;

Николай Фиськов;

Александр Щербицкий;

Ольга Чечеримова.

Кроме того, СНБО ввела санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами, - теперь их лишат этого права. Речь идет о компаниях "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек".

Также Украина проведет аудит всех разрешений на пользование недрами с 1994 года и вернет их народу в случае нарушений условий, подчеркнул Данилов.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский ввел в СНБО еще одного министра. Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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