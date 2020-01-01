Шмыгаль встретился со Штайнмайером

Денис Шмыгаль обсудил с Франком-Вальтером Штайнмайером евроинтеграционные стремления Украины.

Украина, Грузия и Молдова в рамках Восточного партнерства выступили с совместной инициативой о начале усиленных диалогов в сферах имплементации зоны свободной торговли и секторальной интеграции. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в пятницу, 19 марта.

"Мы надеемся, что в рамках Восточного партнерства для ассоциированных государств-партнеров будет предложена более глубокая интеграция на основе подхода "больше за большее". То есть чем больше прогресс стран в осуществлении реформ, тем большую поддержку они получают со стороны ЕС. Интеграция во внутренний рынок ЕС, энергетическая безопасность, "зеленый курс" ЕС, диджитализация, здравоохранение - это те сферы, которые интересны Украине для углубления сотрудничества", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что актуальным вопросом является усиление безопасности прежде всего в противодействии гибридным угрозам России в регионе. В частности, членство Украины в НАТО существенно усилит восточный фланг Альянса и укрепит общеевропейскую безопасность в целом.

Стороны также обсудили вопросы аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове и на Донбассе.

"Президент Украины пригласил более 100 мировых лидеров, включая канцлера Ангелу Меркель, для участия в Крымской платформе. Мы предлагаем Германии возглавить одно из направлений деятельности Платформы, которое может быть связано с защитой прав человека, или смягчением экономических последствий деятельности РФ для государств Черноморского региона", - подытожил премьер.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель открыла украинско-немецкий бизнес-форум. Сама канцлер не смогла принять участие в форуме и выступила по видеосвязи. Обращение также записал Зеленский.

Также сообщалось, что Шмыгаль обсудил вступление в ЕС и НАТО с Хайко Маасом. Украинский премьер также обсудил с немецким министром совместные экономические проекты в области возобновляемой энергетики.

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