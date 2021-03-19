Зеленский прокомментировал решения СНБО

Глава государства записал видеообращение, в котором заявил, что в стране продолжается восстановление справедливости.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решения, принятые на заседании СНБО в пятницу, 19 марта. Он записал видеообращение, в котором, в частности, сообщил о санкциях в отношении 19 компаний, а также о персональных санкциях в отношении 27 человек.

"Продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересы государства и народа Украины", - сказал Зеленский в отношении фигурантов санкционного списка, в котором кроме экс-чиновников оказались 19 компаний, работающих в сфере пользования недр.

Зеленский также пообещал, что вскоре будет предложен механизм для введения "экономического паспорта украинца", что было одним из его предвыборных обещаний. Зеленский пообещал, что все рожденные в Украине дети, до исполнения 18 лет смогут получить деньги от использования недр страны.

Также Зеленский сказал, что ожидает от региональных властей предложений относительно поддержки граждан и бизнеса, которые пострадали от ужесточения карантина.

Напомним, под санкции СНБО попал ряд экс-чиновников, вклячая бывших президента и премьер-министра, а также почти два десятка компаний, работающих в сфере пользования недрами. Также сообщалось, что все указы Януковича проверят на угрозу нацбезопасности.

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