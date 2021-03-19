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СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами

Комментариев: 1
Все разрешения на использование украинских недр, выданные начиная с 1994 года будут проверены.
Власти проверят все разрешения на использования недр
Власти проверят все разрешения на использования недр
zolotodb.ru

На заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами. Об этом во время брифинга в пятницу, 19 марта, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Принято решение в течение короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений (на пользование недр - ред.), которые выдавались начиная с 1994 года. Будет публичная информация о каждом разрешении. Где оно находится физически...о всех бенефициарах, всех владельцев этих разрешений будет предоставлена информация...", - рассказал Данилов.

По его словам, если будут выявлены нарушения при выполнении лицензионных условий этих разрешений, то они будут законно возвращаться народу Украины.

Напомним, сегодня СНБО принял решение о санкциях в отношении 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.

По этом поводу президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что в стране продолжается восстановление справедливости.

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Теги: СНБО, проверка, разрешение, Госгеонедра
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
cjkbnth    19.03.2021, 23:33
Оценка:  +2
cjkbnth
Многообещающе, посмотрим, что из этого выйдет, и будут ли компенсации и конфискации....
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