СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами

Все разрешения на использование украинских недр, выданные начиная с 1994 года будут проверены.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами. Об этом во время брифинга в пятницу, 19 марта, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Принято решение в течение короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений (на пользование недр - ред.), которые выдавались начиная с 1994 года. Будет публичная информация о каждом разрешении. Где оно находится физически...о всех бенефициарах, всех владельцев этих разрешений будет предоставлена информация...", - рассказал Данилов.

По его словам, если будут выявлены нарушения при выполнении лицензионных условий этих разрешений, то они будут законно возвращаться народу Украины.

Напомним, сегодня СНБО принял решение о санкциях в отношении 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.

По этом поводу президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что в стране продолжается восстановление справедливости.

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