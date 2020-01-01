Тонны кокаина, вор в законе и вакцина: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 15-19 марта.
Представлены лучшие фото World Photography Awards. Холли Берри засветила пресс в роскошном наряде.
В порту Нидерландов обнаружили тонны кокаина. В Польше обрушилась часть старинного дома.
В Сумах вакцинировали баскетболистов высшей лиги. В Одессе задержали "вора в законе" по кличке "Мамука Хонский".
Уличный музыкант в Виннице принимает деньги через QR-код. В Тернополе в аварию попал автомобиль с COVID-вакциной.
Роскосмос рассекретил документы о полете Космос-110 в 1966 году с собаками на борту. На Юпитере зафиксировали грандиозную световую бурю.
В Раде загорелся пульт для голосования. На видео попал зацепившийся за вертолет парашютист. Под Киевом на улице появился могильный крест.
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