Тонны кокаина, вор в законе и вакцина: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 15-19 марта 2021 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 15-19 марта.

Представлены лучшие фото World Photography Awards. Холли Берри засветила пресс в роскошном наряде.

В порту Нидерландов обнаружили тонны кокаина. В Польше обрушилась часть старинного дома.

В Сумах вакцинировали баскетболистов высшей лиги. В Одессе задержали "вора в законе" по кличке "Мамука Хонский".

Уличный музыкант в Виннице принимает деньги через QR-код. В Тернополе в аварию попал автомобиль с COVID-вакциной.

Роскосмос рассекретил документы о полете Космос-110 в 1966 году с собаками на борту. На Юпитере зафиксировали грандиозную световую бурю.

В Раде загорелся пульт для голосования. На видео попал зацепившийся за вертолет парашютист. Под Киевом на улице появился могильный крест.

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