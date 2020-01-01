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Новый штамм COVID обнаружили еще в четырех городах

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Британскую мутацию коронавируса выявили в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, в связи с чем Украину ждет "напряженная ситуация".
Степанов рассказал о распространении нового штамма коронавируса
Степанов рассказал о распространении нового штамма коронавируса
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Британский штамм коронавируса подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные Института эпидемиологии, он (новый штамм - ред.) обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове", - заявил Степанов.

Он также напомнил, что этот штамм коронавируса втрое заразнее других, поэтому Украину ждет "напряженная ситуация" по заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что два случая британского штамма коронавируса были выявлены в начале марта в Ивано-Франковской области. Позже его обнаружили также в Винницкой и Закарпатской областях.

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Теги: Киев, Львов, Харьков, штамм, Днепр, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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