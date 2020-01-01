В Кабмине рассказали, куда пошли деньги из COVID-фонда

Наибольшая сумма - 26 млрд грн - была направлена на стимулирование экономики, в то время, как на медицину пошло менее 20 млрд грн.

В Кабмине отчитались о расходах из коронавирусного фонда Корреспондент.net

В прошлом году были использованы 67 млрд грн из 78 млрд грн, которые распределил Кабмин из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время публичного представления отчета об исполнении Государственного бюджета Украины за 2020 год, сообщает Укринформ.

"Примерно 16 млрд грн пошли на финансирование дополнительных мер по социальной защите граждан. 352 тыс. украинцев получили помощь или страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, почти 370 тыс. работников получили материальную помощь по частичной безработице на период действия карантина, 87 тыс. физических лиц - предпринимателей предоставлена помощь на детей", - рассказал чиновник.

Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам.

Примерно 4,5 млрд грн дополнительно предоставили правоохранительным органам - на обеспечение безопасности в условиях карантина. Львиную долю этих средств потратили на доплаты правоохранителям, которые непосредственно контактируют с людьми, в частности, патрулируют улицы городов и сел.

"Кроме того, около 26 млрд грн направлены на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке учреждений культуры, туризма, креативных индустрий", - добавил Улютин.

Первый заместитель министра также сообщил, что по договоренности с МВФ к маю должен завершиться аудит расходования средств из Фонда борьбы с COVID-19. И пообещал, что результаты проверки сразу же обнародуют, ничего не скрывая ни от международных партнеров Украины, ни от соотечественников.

Напомним, по итогам прошлого года сообщалось, что из заложенных в фонд 72 миллиардов гривен в прошлом году использовали 63,7 млрд.

А месяц назад президент Владимир Зеленский заявил, что COVID-фонда не существовало.

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