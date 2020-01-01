Зеленский запустил решение СНБО о химбезопасности

Глава государства ввел в действие документ, предусматривающий ряд мер, направленных на повышения химической безопасности в стране.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о химической безопасности в Украине Прес-служба президента України

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно повышения уровня химической безопасности в Украине. Документ поручает Кабинету министров принять ряд мер. Об этом вечером в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно решению СНБО, правительство в течение двух месяцев должно проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращению с химическими веществами и создании клинического токсикологического центра в Украине.

Кабмину также поручено сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий, и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров для выявления опасных химических веществ.

Кроме того, правительство должно сформировать и утвердить перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, и порядок обращения с ними в Украине.

СНБО дал Кабмину три месяца на то, чтобы он подготовил предложения по ратификации конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химвеществ на производстве и по присоединению Украины к Минаматской конвенции о ртути.

До конца года также должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной международных обязательств по запрещению разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожению.

Напомним, в Украине каждое лето массово умирают пчелы из-за использования аграриями ядохимикатов.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций в отношении ряда экс-чиновников, включая бывших президента и премьер-министра, а также почти два десятка компаний, работающих в сфере пользования недрами.

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