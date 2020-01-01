Больницы Ивано-Франковска получили 26 новых кислородных концентраторов

Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе понемногу стабилизируется, но о полном отступлении болезни речи еще нет.

В больницы находящегося в "красной" зоне по эпидемситуации из-за заболевания коронавирусом Ивано-Франковска поступило 26 новых кислородных концентраторов. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

"Пациенты нуждаются в кислороде. Наши городские медицинские учреждения получили от города 26 новых кислородных концентраторов. Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы, получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки", - написал городской голова.

Он также добавил, что в целом ситуация в городе с COVID-19 стабилизируется и наблюдается уменьшение количества госпитализаций, однако "болезнь еще не отступает".

В начале марта Руслан Марцинкив заявлял о критической ситуации с COVID в Ивано-Франковске. Больницы в городе переполнены. Развернутых ранее мест уже не хватает и требуются новые, в то время, как число больных продолжает увеличиваться.

Также мы писали, что В Ивано-Франковске медики спасли восьмилетнего мальчика, у которого COVID-19 поразил 85% легких. Ребенок заболел 20 февраля.

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