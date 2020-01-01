Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В зоне ООС во время обстрела погиб боец ВСУ

Комментариев: 0
Это вторая за сутки смерть украинского защитника. 18 марта от пулевого ранения в голову скончался 56-летний военнослужащий из Хмельницкой области.
ВСУ в ответ открывали огонь
ВСУ в ответ открывали огонь
Facebook/Операція об'єднаних сил

На Донбассе в районе проведения ООС в результате минометного обстрела сепаратистами позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Сегодня, 19 марта, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное", - говорится в сообщении командования.

В результате вражеского обстрела один защитник Украины получил ранения несовместимые с жизнью.

ВСУ в ответ открывали огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ, говорится в сводке штаба.

О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, вчера враг обстрелял украинские позиции шесть раз. В результате погиб 56-летний военнослужащий из Хмельницкой области Виктор Пасека

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, война, смерть, донбасс, военный, обстрел, сепаратисты, ВСУ, война на Донбассе, ООС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь