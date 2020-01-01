В зоне ООС во время обстрела погиб боец ВСУ
На Донбассе в районе проведения ООС в результате минометного обстрела сепаратистами позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе ООС.
"Сегодня, 19 марта, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное", - говорится в сообщении командования.
В результате вражеского обстрела один защитник Украины получил ранения несовместимые с жизнью.
ВСУ в ответ открывали огонь.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ, говорится в сводке штаба.
О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, вчера враг обстрелял украинские позиции шесть раз. В результате погиб 56-летний военнослужащий из Хмельницкой области Виктор Пасека.
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