В зоне ООС во время обстрела погиб боец ВСУ

Это вторая за сутки смерть украинского защитника. 18 марта от пулевого ранения в голову скончался 56-летний военнослужащий из Хмельницкой области.

На Донбассе в районе проведения ООС в результате минометного обстрела сепаратистами позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Сегодня, 19 марта, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное", - говорится в сообщении командования.

В результате вражеского обстрела один защитник Украины получил ранения несовместимые с жизнью.

ВСУ в ответ открывали огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ, говорится в сводке штаба.

О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, вчера враг обстрелял украинские позиции шесть раз. В результате погиб 56-летний военнослужащий из Хмельницкой области Виктор Пасека.

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