Зеленский анонсировал экономический паспорт

Каждый рожденный в Украине ребенок "накопит" на своем банковском счету средства от использования недр и потом потратит деньги на свое высшее образование.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести в стране экономические паспорта. Дети, рожденные в Украине, по достижению ими 18 лет, смогут получить финансовые средства от использования и добычи недр, заявил глава государства в пятницу, 19 марта.

По словам президента, средства будут храниться на банковском депозитном счете. А подросшие украинцы смогут потратить накопившуюся сумму на свое образование.

"Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, на заседании 19 марта СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами.

Позже Владимир Зеленский прокомментировал решения СНБО. Он сообщил о санкциях в отношении 19 компаний, а также о персональных санкциях в отношении 27 человек.

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