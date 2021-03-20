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Зеленский анонсировал экономический паспорт

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Каждый рожденный в Украине ребенок "накопит" на своем банковском счету средства от использования недр и потом потратит деньги на свое высшее образование.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести в стране  экономические паспорта. Дети, рожденные в Украине, по достижению ими 18 лет, смогут получить финансовые средства от использования и добычи недр, заявил глава государства в пятницу, 19 марта.

По словам президента, средства будут храниться на банковском депозитном счете. А подросшие украинцы смогут потратить накопившуюся сумму на свое образование.

"Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, на заседании 19 марта СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами.

Позже Владимир Зеленский прокомментировал решения СНБО. Он сообщил о санкциях в отношении 19 компаний, а также о персональных санкциях в отношении 27 человек.

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Теги: Украина, президент, СНБО, паспорт, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
sharry-sharry    20.03.2021, 01:39
Оценка:  +9
sharry-sharry
Опять Нью Васюки...
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