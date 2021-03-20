Зеленский анонсировал экономический паспорт
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести в стране экономические паспорта. Дети, рожденные в Украине, по достижению ими 18 лет, смогут получить финансовые средства от использования и добычи недр, заявил глава государства в пятницу, 19 марта.
По словам президента, средства будут храниться на банковском депозитном счете. А подросшие украинцы смогут потратить накопившуюся сумму на свое образование.
"Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - сказал Зеленский.
Напомним, на заседании 19 марта СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами.
Позже Владимир Зеленский прокомментировал решения СНБО. Он сообщил о санкциях в отношении 19 компаний, а также о персональных санкциях в отношении 27 человек.
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