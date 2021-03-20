Президент продлил санкции против российских банков

Санкции в отношении дочерней компании Сбербанка и Проминвестбанка продлеваются на три года.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года санкций против двух российских банков. Текст указа опубликован на сайте главы государства 19 марта.

"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается", - сказано в документе.

Во вложении указывается, что санкции продлеваются в отношении дочерней компании Сбербанка, а также Проминвестбанка.

Напомним, решение о продление санкций против банков РФ СНБО принял 11 марта.

Отметим, накануне СНБО принял новый пакет санкций, в который попали 27 физических лиц и 19 компаний.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet