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Президент продлил санкции против российских банков

Комментариев: 3
Санкции в отношении дочерней компании Сбербанка и Проминвестбанка продлеваются на три года.
Выполнение указа должен проконтролировать СНБО
Выполнение указа должен проконтролировать СНБО
inform.kz

Президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года санкций против двух российских банков. Текст указа опубликован на сайте главы государства 19 марта.

"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается", - сказано в документе.

Во вложении указывается, что санкции продлеваются в отношении дочерней компании Сбербанка, а также Проминвестбанка.

Напомним, решение о продление санкций против банков РФ СНБО принял 11 марта.

Отметим, накануне СНБО принял новый пакет санкций, в который попали 27 физических лиц и 19 компаний.

 

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Теги: СНБО, санкции, Владимир Зеленский, российские банки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    20.03.2021, 09:36
Оценка:  +7
WTF2wtf
Похоже украинские санкции действуют и в оккупированном россией Крыму ...
Saucepan    20.03.2021, 13:35
Оценка:  0
Saucepan
Там просто нет Сбербанка. )))
Недороссия, однако...)))
П    20.03.2021, 08:10
Оценка:  +1
П
Альфа Банк, Форвард Банк?
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