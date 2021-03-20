Аваков: Украина лучше Польши
Сравнение стран министр сделал в контексте вероятности вступления Украины в Североатлантический альянс.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина лучше Польши. Такое высказывание он сделал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, сообщает Сегодня.
Читай также: В Польше уже больше двух миллионов случаев COVID-19"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", – сказал министр, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО.
Он добавил, что украинцы должны себя достаточно уважать, чтобы идти к европейским стандартам.
Отметим, по данным соцопросов, в Польше планируют остаться навсегда 46,4% работающих там украинцев. При этом после возвращения из стран ЕС заробитчане не планируют работать в Украине.
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контуженый фашист из раши с кучей аккаунтов,
тебе только нахyй ... сделали местных с Донбасса усилиями россии намного беднее всех остальных и тупо с этого тащатся, быдло нацистское из раши
тебе явно украинским танком на Иваново последнюю извилину придавило?
Я русскоязычный гражданин Украины, я в своей стране, я не лез в чужую страну убивать россиян где-то под Краснодаром за российскую символику ... а вы оккупанты и убийцы из раши, засирающие все тупым нацистским срачем
нах ті скачешь тут,
нах шифруешься,
тупой фашист из раши с кучей аккаунтов????
Ты просто дешевый нацистский говномет на подсосе у военных преступников, убогое быдло, копирующее на россии гитлеровское дерьмо и убивающее украинцев под тупые лозунги кремлевского фюррерка