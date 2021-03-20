Аваков: Украина лучше Польши

Читай также: В Польше уже больше двух миллионов случаев COVID-19

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", – сказал министр, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО.