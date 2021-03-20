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Аваков: Украина лучше Польши

Комментариев: 13
Сравнение стран министр сделал в контексте вероятности вступления Украины в Североатлантический альянс.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
Фейсбук МВД

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина лучше Польши. Такое высказывание он сделал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, сообщает Сегодня.

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"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", – сказал министр, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО.

Он добавил, что украинцы должны себя достаточно уважать, чтобы идти к европейским стандартам.

Отметим, по данным соцопросов, в Польше планируют остаться навсегда 46,4% работающих там украинцев. При этом после возвращения из стран ЕС заробитчане не планируют работать в Украине

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Теги: Украина, Польша, НАТО, Аваков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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zadneprohodchik    20.03.2021, 12:07
Оценка:  0
zadneprohodchik
Пусть рюкзаков скажет сколько поляков в украине на зароботках
ВосставшийИзБана    20.03.2021, 11:31
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Для Авакова безусловно - да. В Польше он сидел бы на нарах, а не в кресле министра, да еще и внутренних дел.
Russian-Troll    20.03.2021, 10:26
Оценка:  -3
Russian-Troll
Что за глупости. Украина, лучше всех
иваносранковец    20.03.2021, 09:02
Оценка:  -5
иваносранковец
Если это так, то почему украинцы моют туалеты в Польше, а не наоборот?
WTF2wtf    20.03.2021, 09:45
Оценка:  +3
WTF2wtf
verbion,
контуженый фашист из раши с кучей аккаунтов,
тебе только нахyй ... сделали местных с Донбасса усилиями россии намного беднее всех остальных и тупо с этого тащатся, быдло нацистское из раши
иваносранковец    20.03.2021, 10:07
Оценка:  -6
иваносранковец
Тупое бандерлогское нацистское быдло скачи нах в своё галицайское село со своими высерами
WTF2wtf    20.03.2021, 13:10
Оценка:  +3
WTF2wtf
verbion,
тебе явно украинским танком на Иваново последнюю извилину придавило?

Я русскоязычный гражданин Украины, я в своей стране, я не лез в чужую страну убивать россиян где-то под Краснодаром за российскую символику ... а вы оккупанты и убийцы из раши, засирающие все тупым нацистским срачем
xapi3mat    20.03.2021, 08:54
Оценка:  -1
xapi3mat
ничто так не заставляет шевелится как угроза! Израиль ЮКорея ФРГ Финляндия вам пример, Украина по техноогичности уже обгоняет соседей, включая рф!
tulchanin    20.03.2021, 11:27
Оценка:  -5
tulchanin
По технологичности чего ? Примеры приведешь ?
иваносранковец    20.03.2021, 12:45
Оценка:  -7
иваносранковец
А пошив самых больших флагов и шаровар?
WTF2wtf    20.03.2021, 12:51
Оценка:  +5
WTF2wtf
verbion,
нах ті скачешь тут,
нах шифруешься,
тупой фашист из раши с кучей аккаунтов????

Ты просто дешевый нацистский говномет на подсосе у военных преступников, убогое быдло, копирующее на россии гитлеровское дерьмо и убивающее украинцев под тупые лозунги кремлевского фюррерка
fargjon    20.03.2021, 08:51
Оценка:  -1
fargjon
Теперь понимаю почему кликуха у Авакова " ЧЕРТ".
Jacob_Tremblay    20.03.2021, 08:31
Оценка:  -3
Jacob_Tremblay
Ой, млять, так это оказывается не наши заробитчане едут низалежно на плантации в Польше, это оказывается пшеки едут залежно в Украину, а мы дурачки просто этого не знали. Спасибо Авакову что нам дуракам все пояснил
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