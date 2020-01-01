Суточный прирост COVID держится выше 15 тысяч

За сутки в Украине обнаружили на несколько сотен меньше заболевших коронавирусом, чем днем ранее.

В Украине заболеваемость пока выше темпов вакцинации facebook.com/moz.ukr

За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.

Всего с начала пандемии обнаружено 1 535 218 случаев COVID-19. Из них 29 775 умерло (+260) и 1 253 972 (+5 190) человек выздоровели.

За сутки госпитализировано 4369 человек. Выписано из больниц 3374 пациентов.

Читай также: В Кабмине рассказали, куда пошли деньги из COVID-фонда За сутки осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521). За все время проведено ПЦР-тестов - 7624537. За сутки осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521). За все время проведено ПЦР-тестов - 7624537.