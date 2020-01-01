Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суточный прирост COVID держится выше 15 тысяч

Комментариев: 0
За сутки в Украине обнаружили на несколько сотен меньше заболевших коронавирусом, чем днем ранее.
В Украине заболеваемость пока выше темпов вакцинации
В Украине заболеваемость пока выше темпов вакцинации
facebook.com/moz.ukr
За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.
 

Читай также: В Украине создадут фонд помощи пострадавшим от вакцинации

Днем ранее обнаружили 15 850 новых случаев инфицирования.
 
Всего с начала пандемии обнаружено 1 535 218  случаев COVID-19. Из них 29 775 умерло (+260) и 1 253 972 (+5 190) человек выздоровели.
 
За сутки госпитализировано 4369 человек. Выписано из больниц 3374 пациентов.
 

Читай также: В Кабмине рассказали, куда пошли деньги из COVID-фонда

За сутки осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521). За все время проведено ПЦР-тестов - 7624537.

Динамика коронавируса по регионам:

  • Киев - 1070
  • Винницкая область - 823
  • Волынская область - 240
  • Днепропетровская область - 1104
  • Донецкая область - 583
  • Житомирская область - 1082
  • Закарпатская - 366
  • Запорожская область - 485
  • Ивано-Франковская область - 410
  • Киевская область - 1036
  • Кировоградская область - 137

  • Читай также: Новый штамм COVID обнаружили еще в четырех городах

    Луганская область - 115
  • Львовская область - 1180
  • Николаевская область - 408
  • Одесская область - 1037
  • Полтавская область - 400
  • Ровенская область - 432
  • Сумская область - 564
  • Тернопольская область - 598
  • Харьковская область - 754
  • Херсонская область - 90
  • Хмельницкая область - 871
  • Черкасская область - 582
  • Черновицкая область - 539
  • Черниговская область - 386 

Напомним, несмотря на высокий уровень заболеваемости власти не намерены вводить локдаун на государственном уровне. В связи с этим регионы самостоятельно ужесточают ограничения. С сегодняшнего дня локдаун заработал в Киеве. Также ограничения вводят другие области и города.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: заболевание, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь