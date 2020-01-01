Суточный прирост COVID держится выше 15 тысяч
За сутки в Украине обнаружили на несколько сотен меньше заболевших коронавирусом, чем днем ранее.
За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.
Читай также: В Украине создадут фонд помощи пострадавшим от вакцинацииДнем ранее обнаружили 15 850 новых случаев инфицирования.
Всего с начала пандемии обнаружено 1 535 218 случаев COVID-19. Из них 29 775 умерло (+260) и 1 253 972 (+5 190) человек выздоровели.
За сутки госпитализировано 4369 человек. Выписано из больниц 3374 пациентов.
Читай также: В Кабмине рассказали, куда пошли деньги из COVID-фондаЗа сутки осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521). За все время проведено ПЦР-тестов - 7624537.
Динамика коронавируса по регионам:
- Киев - 1070
- Винницкая область - 823
- Волынская область - 240
- Днепропетровская область - 1104
- Донецкая область - 583
- Житомирская область - 1082
- Закарпатская - 366
- Запорожская область - 485
- Ивано-Франковская область - 410
- Киевская область - 1036
- Кировоградская область - 137
Читай также: Новый штамм COVID обнаружили еще в четырех городахЛуганская область - 115
- Львовская область - 1180
- Николаевская область - 408
- Одесская область - 1037
- Полтавская область - 400
- Ровенская область - 432
- Сумская область - 564
- Тернопольская область - 598
- Харьковская область - 754
- Херсонская область - 90
- Хмельницкая область - 871
- Черкасская область - 582
- Черновицкая область - 539
- Черниговская область - 386
Напомним, несмотря на высокий уровень заболеваемости власти не намерены вводить локдаун на государственном уровне. В связи с этим регионы самостоятельно ужесточают ограничения. С сегодняшнего дня локдаун заработал в Киеве. Также ограничения вводят другие области и города.
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