Итоги 19 марта: Летнее время и новые санкции за госизмену
На Донбассе погиб солдат ВСУ
Читай также: Эрдоган похвалил Путина за “умный ответ“ Байдену
На Донбассе в районе проведения ООС в результате минометного обстрела сепаратистами позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий. ВСУ в ответ открывали огонь.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ, говорится в сводке штаба. О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ.
Состоялось заседание СНБО
Читай также: В Киеве накрыли пророссийскую ботоферму
В пятницу состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором был принят ряд важных решений:
- о введении санкций против Януковича, Азарова и других;
- о проверке всех указов Януковича на предмет угрозы нацбезопасности;
- о проверке всех выданных разрешений на добычу ископаемых.
Зеленский поручил создать в Украине фонд инвестиций
Читай также: СП-2 достроят, несмотря на санкции: глава OMV
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в Украине национальный фонд инвестиций. Он повлияет на реализацию крупных проектов и развитие международного экономического сотрудничества.
Киевская область ввела локдаун
Читай также: В Киеве заработали жесткие карантинные ограничения
Регионы Украины продолжают ужесточать карантинные ограничения. В пятницу решение о введении локдауна приняла Киевская область. Также ограничения ужесточили в Сумах.
Рада не смогла отменить перевод часов
В Раде состоялось голосование по законопроекту, который отменял переход на летнее время. Для принятия закона депутатам не хватило голосов. Таким образом перевод часов пока остается в силе.
Президент Литвы выступил с трибуны Верховной Рады
Читай также: В России заявили о задержании “сторонников украинских неонацистов“
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа выступил с трибуны Верховной Рады. Большую часть своей речи он произнес на украинском языке, напомнив о давних дружеских взаимоотношениях и общих устремлениях двух народов.
Также он попросил Украину отказаться от покупки белорусской электроэнергии.
В Украине новый антирекорд по COVID с начала года
Читай также: В ЕС недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну - минздрав ФРГ
В Украине подтвердили 15 850 новых случаев COVID-19. Это максимум с начала 2021 года.
Всего за время пандемии в Украине лабораторно подтвердили 1 519 926 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 248 782 человека, а 29 515 – умерли. Продолжают болеть 241 629 человек.