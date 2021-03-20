Итоги 19 марта: Летнее время и новые санкции за госизмену

Рада не смогла отменить летнее время; СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На Донбассе погиб солдат ВСУ

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На Донбассе в районе проведения ООС в результате минометного обстрела сепаратистами позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий. ВСУ в ответ открывали огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ, говорится в сводке штаба. О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ.

Состоялось заседание СНБО

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В пятницу состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором был принят ряд важных решений:

о введении санкций против Януковича, Азарова и других;

о проверке всех указов Януковича на предмет угрозы нацбезопасности;

о проверке всех выданных разрешений на добычу ископаемых.

Зеленский поручил создать в Украине фонд инвестиций

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Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в Украине национальный фонд инвестиций. Он повлияет на реализацию крупных проектов и развитие международного экономического сотрудничества.

Киевская область ввела локдаун

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Регионы Украины продолжают ужесточать карантинные ограничения. В пятницу решение о введении локдауна приняла Киевская область. Также ограничения ужесточили в Сумах.

Рада не смогла отменить перевод часов

В Раде состоялось голосование по законопроекту, который отменял переход на летнее время. Для принятия закона депутатам не хватило голосов. Таким образом перевод часов пока остается в силе.

Президент Литвы выступил с трибуны Верховной Рады

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В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа выступил с трибуны Верховной Рады. Большую часть своей речи он произнес на украинском языке, напомнив о давних дружеских взаимоотношениях и общих устремлениях двух народов.

Также он попросил Украину отказаться от покупки белорусской электроэнергии.

В Украине новый антирекорд по COVID с начала года

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В Украине подтвердили 15 850 новых случаев COVID-19. Это максимум с начала 2021 года.

Всего за время пандемии в Украине лабораторно подтвердили 1 519 926 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 248 782 человека, а 29 515 – умерли. Продолжают болеть 241 629 человек.