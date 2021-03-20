В Украине создадут фонд помощи пострадавшим от вакцинации

Кабинет министров создаст фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Так он прокомментировал принятый накануне Верховной Радой закон, освобождающий от ответственности за последствия вакцинации производителей и поставщиков препаратов.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причиненного вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - заявил Степанов.

По состоянию на 19 марта в Украине вакцинировали почти 93 тысяч человек. По данным Минздрава побочные эффекты от вакцины зафиксировано только у 455 человек - 0,5% от общего числа привитых.