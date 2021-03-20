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В Украине создадут фонд помощи пострадавшим от вакцинации

Комментариев: 2
Ответственность за случаи побочного действия вакцин от коронавируса берет на себя правительство.
В Украине создадут фонд помощи пострадавшим от вакцинации

Кабинет министров создаст фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Так он прокомментировал принятый накануне Верховной Радой закон, освобождающий от ответственности за последствия вакцинации производителей и поставщиков препаратов.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причиненного вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - заявил Степанов.

По состоянию на 19 марта в Украине вакцинировали почти 93 тысяч человек. По данным Минздрава побочные эффекты от вакцины зафиксировано только у 455 человек - 0,5% от общего числа привитых.

 

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, компенсация, Коронавирус, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Noblesse_obliger    20.03.2021, 10:33
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Чтобы снова его ограбить???
Кайдаш    20.03.2021, 09:42
Оценка:  +3
Кайдаш
Создадут фонд, нагребут западных денег, и пустят их на велике крадівницьтво
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