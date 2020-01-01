Сутки на Донбассе: Обстрелы, стрельба в ответ и смерть

Режим прекращения огня на Донбассе становится всё более теоретическим.

На Донбассе нет тишины facebook.com/pressjfo.news

За сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Как сообщает пресс-центр ООС, боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“.

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Так, вблизи Водяного в Приазовье огонь вели из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельные ранения.

Кроме того, из стрелкового оружия противник обстрелял украинские позиции на том же направлении возле населенного пункта Пищевик.

В ответ на обстрелы со стороны оккупантов ВСУ приходилось также открывать огонь.

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С начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня – недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

На действия противника украинские защитники открыли огонь.

Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет.

Напомним, на Донбассе найдены тайники боевиков со снарядами к РСЗО “Смерч“. СБУ обнаружила три тайника со взрывчаткой и боеприпасами боевиков.