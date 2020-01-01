COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев

В последние пару дней ежедневно стали вакцинировать от коронавируса более десяти тысяч человек.

Привку от коронавируса в Украине получили 104 342 человека, в том числе 11628 за минувшие сутки, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.

При этом только один человек получил две дозы вакцины.

Динамика вакцинации по регионам:

Винницкая область - 210 прививок;

Волынская область - 270 прививок;

Днепропетровская область - 820 прививок;

Донецкая область - 620 прививок;

Житомирская область - 160 прививок;

Закарпатская область - 320 прививок;

Запорожская область - 350 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 прививок;

Киевская область - 820 прививок;

Кировоградская область - 290 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 790 прививок;

Киев - 1050 прививок;

Николаевская область - 500 прививок;

Одесская область - 390 прививок;

Полтавская область - 480 прививок;

Ровенская область - 360 прививок;

Сумская область - 500 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 420 прививок;

Херсонская область - 530 прививок;

Хмельницкая область - 400 прививок;

Черновицкая область - 260 прививок;

Черниговская область - 350 прививок;

Черкасская область - 470 прививок.

Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами по иммунизации.

По состоянию на 19 марта в лист ожидания вакцинации записались 297 742 человека.

Накануне глава Минздрава Максим Степанов назвал виновных в медленной вакцинации. По его словам, ответственность за это несут местные власти.

Как известно, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина – индийская Covishield, которая производится по лицензии от AstraZeneca.

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