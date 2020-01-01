COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев
Привку от коронавируса в Украине получили 104 342 человека, в том числе 11628 за минувшие сутки, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.
При этом только один человек получил две дозы вакцины.
Динамика вакцинации по регионам:
- Винницкая область - 210 прививок;
- Волынская область - 270 прививок;
- Днепропетровская область - 820 прививок;
- Донецкая область - 620 прививок;
- Житомирская область - 160 прививок;
- Закарпатская область - 320 прививок;
- Запорожская область - 350 прививок;
- Ивано-Франковская область - 458 прививок;
- Киевская область - 820 прививок;
- Кировоградская область - 290 прививок;
- Луганская область - 250 прививок;
- Львовская область - 790 прививок;
- Киев - 1050 прививок;
- Николаевская область - 500 прививок;
- Одесская область - 390 прививок;
- Полтавская область - 480 прививок;
- Ровенская область - 360 прививок;
- Сумская область - 500 прививок;
- Тернопольская область - 560 прививок;
- Харьковская область - 420 прививок;
- Херсонская область - 530 прививок;
- Хмельницкая область - 400 прививок;
- Черновицкая область - 260 прививок;
- Черниговская область - 350 прививок;
- Черкасская область - 470 прививок.
Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами по иммунизации.
По состоянию на 19 марта в лист ожидания вакцинации записались 297 742 человека.
Накануне глава Минздрава Максим Степанов назвал виновных в медленной вакцинации. По его словам, ответственность за это несут местные власти.
Как известно, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина – индийская Covishield, которая производится по лицензии от AstraZeneca.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet