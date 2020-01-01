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COVID-прививку получили более 100 тысяч украинцев

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В последние пару дней ежедневно стали вакцинировать от коронавируса более десяти тысяч человек.
На выходных темпы вакцинации падают
На выходных темпы вакцинации падают

Привку от коронавируса в Украине получили 104 342 человека, в том числе 11628 за минувшие сутки, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.

При этом только один человек получил две дозы вакцины.

Динамика вакцинации по регионам:

  • Винницкая область - 210 прививок;
  • Волынская область - 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 820 прививок;
  • Донецкая область - 620 прививок;
  • Житомирская область - 160 прививок;
  • Закарпатская область - 320 прививок;
  • Запорожская область - 350 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 458 прививок;
  • Киевская область - 820 прививок;
  • Кировоградская область - 290 прививок;
  • Луганская область - 250 прививок;
  • Львовская область - 790 прививок;
  • Киев - 1050 прививок;
  • Николаевская область - 500 прививок;
  • Одесская область - 390 прививок;
  • Полтавская область - 480 прививок;
  • Ровенская область - 360 прививок;
  • Сумская область - 500 прививок;
  • Тернопольская область - 560 прививок;
  • Харьковская область - 420 прививок;
  • Херсонская область - 530 прививок;
  • Хмельницкая область - 400 прививок;
  • Черновицкая область - 260 прививок;
  • Черниговская область - 350 прививок;
  • Черкасская область - 470 прививок.

Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами по иммунизации.

По состоянию на 19 марта в лист ожидания вакцинации записались 297 742 человека. 

Накануне глава Минздрава Максим Степанов назвал виновных в медленной вакцинации. По его словам, ответственность за это несут местные власти.

Как известно, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина – индийская Covishield, которая производится по лицензии от AstraZeneca.

 

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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