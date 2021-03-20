Суд арестовал все акции и имущество АО "Мотор Сич"

Арест наложен в рамках расследования, которое проводит СБУ.

Шевченковский районный суд Киева арестовал целостный имущественный комплекс и 100% акций АО “Мотор Сич“. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что предприятие передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Для завода будет определена управляющая компания, имеющая государственную форму собственности.

В СБУ напомнили, что сейчас проводится досудебное расследование в отношении “Мотор Сичи“. Следствие идет по двум направлениям:

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по статьям 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ); по статьям 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины; исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

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“Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской “Мотор Сичи“ – вопрос национальной безопасности“, - заявил глава СБУ Иван Баканов.

В спецслужбе заверяют, что, несмотря на арест, предприятие продолжит свою работу с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Напомним, ранее СНБО принял решение о возвращении завода вертолетных двигателей “Мотор Сич“ в собственность государства.