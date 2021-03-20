Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму
В оккупированном Крыму вступил в силу указ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей. Под его действие в первую очередь подпадают украинцы. Об этом пишут российские СМИ.
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Так, начиная с 20 марта, лицам, не имеющим российского гражданства, и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.
Запрет, в частности, касается Евпатории, Керчи, Ялты, Судака. В то же время под ограничения не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, а также Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.
Напомним, Кулеба объяснил, как Россия пытается бороться с “Крымской платформой“. Саммит должен исправить ошибку 2014 года, рассказал министр.
... всего один конченый ублюдок с безграничной властью использует все ресурсы страны для удовлетворения своих больных прихотей
тебе явно украинским танком на Иваново последнюю извилину придавило.
Я русскоязычный гражданин Украины, я в своей стране, я не лез в чужую страну убивать россиян где-то под Краснодаром за российскую символику ... а вы оккупантыи убийцы из раши, засирающие все тупым нацистским срачем