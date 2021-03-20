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Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму

Комментариев: 9
Вступил в силу указ Путина о запрете владения крымской землей лицами без гражданства РФ.
В Крыму украинцам нельзя владеть землей
В Крыму украинцам нельзя владеть землей
Depositphotos

В оккупированном Крыму вступил в силу указ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей. Под его действие в первую очередь подпадают украинцы. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, начиная с 20 марта, лицам, не имеющим российского гражданства, и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Запрет, в частности, касается Евпатории, Керчи, Ялты, Судака. В то же время под ограничения не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, а также Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.

Напомним, Кулеба объяснил, как Россия пытается бороться с “Крымской платформой“. Саммит должен исправить ошибку 2014 года, рассказал министр.

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Теги: Крым, Россия, Путин
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Комментариев (9)
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Vixerunt    20.03.2021, 13:01
Оценка:  +6
Vixerunt
Все бумаги выданные в Крыму после марта 2014 года действительны только в раше; нигде больше всё что там написано не будет признано. Большая проблема это загран. паспорта выданные там и свид. о рождении. По сути это фиктивные документы и бедные те люди которые там родились.
БРОКЕР_666    20.03.2021, 13:12
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
не только на острове, но и на недореспубликах
Ivanez    20.03.2021, 12:52
Оценка:  +8
Ivanez
Братья да? По началу как крысы анексировали территорию, затем забрали наши предприятия, запретили владеть землей и еще чмошники "мириться" хотят... Что с ними не так?
WTF2wtf    20.03.2021, 12:57
Оценка:  +6
WTF2wtf
а что с гитлеровцами было не так?

... всего один конченый ублюдок с безграничной властью использует все ресурсы страны для удовлетворения своих больных прихотей
иваносранковец    20.03.2021, 13:03
Оценка:  -7
иваносранковец
Тупое бандерлогское нацистское быдло скачи нах в своё галицайское село со своими высерами
WTF2wtf    20.03.2021, 13:09
Оценка:  +4
WTF2wtf
verbion,
тебе явно украинским танком на Иваново последнюю извилину придавило.

Я русскоязычный гражданин Украины, я в своей стране, я не лез в чужую страну убивать россиян где-то под Краснодаром за российскую символику ... а вы оккупантыи убийцы из раши, засирающие все тупым нацистским срачем
Bezfom    20.03.2021, 12:38
Оценка:  +8
Bezfom
Если кто там и иносранцы так это только граждане Рошиской Педирации, установившие на чужом огороде свои Путлеровские правила)))
ashandyrev    20.03.2021, 12:24
Оценка:  +9
ashandyrev
старый маразматик....
Graddfeydd    20.03.2021, 12:13
Оценка:  +9
Graddfeydd
Справки о наличии лишней хромосомы заносить в местное отделение ФСБ.
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