Россия запретила украинцам владеть землей в Крыму

Вступил в силу указ Путина о запрете владения крымской землей лицами без гражданства РФ.

В Крыму украинцам нельзя владеть землей Depositphotos

В оккупированном Крыму вступил в силу указ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей. Под его действие в первую очередь подпадают украинцы. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, начиная с 20 марта, лицам, не имеющим российского гражданства, и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Запрет, в частности, касается Евпатории, Керчи, Ялты, Судака. В то же время под ограничения не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, а также Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.

Напомним, Кулеба объяснил, как Россия пытается бороться с “Крымской платформой“. Саммит должен исправить ошибку 2014 года, рассказал министр.