В Крыму запретили украинцам владеть землей

Если украинцы не передали права на землю, то их будут отбирать через суд и продавать. Год назад таких участков насчитывалось 11 тысяч.

В аннексированном Крыму с 20 марта начал действовать "указ" президента России Владимира Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам.

Ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Исключение - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.

Ранее МИД РФ предупредил участников Крымской платформы. Участие стран в Крымской платформе Москва будет рассматривать как недружественный шаг в отношении России.

В свою очередь Киев назвал угрозы России участникам Крымской платформы "политическим буллингом".

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